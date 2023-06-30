«Зенит» подписал контракт с полузащитником Александром Коваленко

Футбольный клуб «Зенит» и ФК «Сочи» договорились о переходе в петербургскую команду центрального полузащитника Александра Коваленко. Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года, сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

Александр Коваленко родился в 2003 году. Воспитанник академии «Чертаново», выступал за молодежную, вторую и основную команды московского клуба. С зимы 2022 года выступал за самарские «Крылья Советов». Летом того же года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за самарскую команду на правах аренды. На счету полузащитника — 30 официальных матчей в составе «Крыльев Советов», два забитых мяча и три результативные передачи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» также представил бразильского новичка —23-летнего полузащитника Ду Кейроса. Кроме этого, петербургский клуб выкупил у бразильского «Коринтианса» права на полузащитника Густаво Мантуана, уже выступающего за невскую команду.

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