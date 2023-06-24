«Зенит» представил очередного бразильского новичка

В петербургском ФК «Зенит» представили еще одного новичка из Бразилии. 23-летний полузащитник Ду Кейрос накануне, 23 июня, прибыл в Санкт-Петербург, успешно прошел медосмотр и провел первую тренировку вместе с командой на базе в Удельном парке.

«Сине-бело-голубые приветствуют Ду Кейроса в Петербурге и желают проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!»,— говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Эдуардо Сантос Кейрос родился в 2000 году в Сан-Паулу. Воспитанник клуба «Коринтианс», за который дебютировал в августе 2021 года, в общей сложности сыграв за эту команду 99 матчей, забив 3 гола и сделав 4 результативные передачи.

В минувшем январе клубы из Сан-Паулу и Санкт-Петербурга достигли договоренности о переходе полузащитника в летнее трансферное окно. Соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано на пять сезонов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский клуб выкупил у бразильского «Коринтианса» права еще на одного бразильского полузащитника — Густаво Мантуана, который в прошлом сезоне выступал за «Зенит» на правах аренды. С игроком подписан полноценный контракт сроком на четыре года.

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