«Зенит» выкупил у «Коринтианс» полузащитника Мантуана

Петербургский ФК «Зенит» выкупил у бразильского «Коринтианса» права на полузащитника Густаво Мантуана. Они подписали контракт на четыре года, заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонбет - Кубок России по футболу 2022/23. Матч между командами "Крылья советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Самара Арена". Шитов (73) "КС", Мантуан (31) "Зенит".

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фонбет - Кубок России по футболу 2022/23. Матч между командами "Крылья советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Самара Арена". Шитов (73) "КС", Мантуан (31) "Зенит".

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на год. Как следует из публикации «Коринтианса» в соцсетях, 40% прав на Мантуана, которые имел бразильский ФК, оценили в €2 млн.

Мантуан провел 43 матча в составе «Коринтианс». За это время он забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Летом 2022 года он перешел на правах аренды в петербургский «Зенит», где отыграл 29 матчей — с шестью голами и четырьмя голевыми передачами.

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