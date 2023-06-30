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RMC: главный тренер футбольного клуба ПСЖ Галтье задержан по делу о расовой дискриминации

Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Кристоф Галтье и его сын Джон Валович сегодня, 30 июня, были задержаны полицией в Ницце, их обвиняют в расовой дискриминации, сообщает издание RMC Sport со ссылкой на источники.

Кристоф Галтье

Кристоф Галтье

Фото: Christian Hartmann, Reuters

Кристоф Галтье

Фото: Christian Hartmann, Reuters

Дело против тренера было возбуждено в апреле, поводом стала опубликованная во французских СМИ весной его переписка с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Господин Галтье, который тогда тренировал футбольный клуб «Ницца», заявил, что в команде «не должно быть слишком много темнокожих и мусульман». Сын Кристофа Галтье, который является агентом своего отца, по версии следствия, также допускал расистские высказывания о футболистах. Через 24 часа после задержания главный тренер ПСЖ и его сын либо будут отпущены из-под стражи, либо предстанут перед судом.

По данным RMC Sport, в ПСЖ удивлены сообщениям о задержании Кристофа Галтье, в клубе считают, что это может помешать расторжению контракта с тренером и назначению нового наставника команды. Им, по данным источников издания, может стать испанский специалист Луис Энрике.

Александр Кислов

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