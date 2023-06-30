В Гонконге закрывается оппозиционное радио Citizens` Radio

Сегодня, 30 июня, прекратит работу гонконгская оппозиционная радиостанция Citizens` Radio. На прошлой неделе руководство радиостанции объявило о ее скором закрытии, объяснив это «опасной» политической ситуацией и заморозкой ее банковских счетов.

Руководство Citizens` Radio заявило о «резком изменении политической ситуации: везде красные линии, ситуация опасна, и сложно приглашать гостей в передачи». Кроме того, счета радиостанции были заблокированы, так что она в состоянии платить арендную плату только до августа. В Citizens` Radio заявили, что поэтому у них «не было другого выбора, кроме как прекратить вещание».

Citizens` Radio было создано в 2005 году активистом Цан Киньшином. Как отмечают наблюдатели, радио получило довольно большую популярность благодаря ток-шоу с критикой властей Гонконга, а также многолетней кампании за свободу слова.

После массовых протестов 2019 года власти Гонконга приняли закон о защите национальной безопасности, который, по мнению критиков, направлен на подавление несогласных. Так, в 2020 году был арестован и позже приговорен к лишению свободы по нескольким обвинениям гонконгский оппозиционный медиамагнат Джимми Лай.

Ранее в Гонконге уже было закрыто несколько либеральных СМИ, среди которых газета Apple Daily Джимми Лая и новостной портал Stand News. В рейтинге свободы прессы, составляемом неправительственной организацией «Репортеры без границ», Гонконг находится на 140-м месте из 180. В 2019 году Гонконг был на 73-й строке рейтинга.

Яна Рождественская