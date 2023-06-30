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Коммерсантъ FM
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Доллар превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года

На торгах на Мосбирже доллар торгуется по курсу 89,27 руб./$ к 14:17 мск, подорожав на 1,7 руб. с открытия торгов. Стоимость доллара поднялась выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года.

Евро торгуется по курсу 96,7975 руб./€, также подорожав на 1,7 руб. с открытия утренних торгов. Курс юаня достиг 12,2 руб./юань, увеличившись на 15 коп.

Рубль стал снижаться на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. В понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Мосбирже курс превышал 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — 94 руб. впервые с 25 апреля.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Олеся Павленко

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