В Екатеринбурге количество предложений в новостройках за год увеличилось на 65,5%

С мая 2022 по май 2023 года количество предложений на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга увеличилось с 16,7 тыс. до 25,5 тыс., что на 65,5% больше. Об этом сообщает портал 66.ru со ссылкой на данные аналитического отчета сервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество квартир в новостройках с января по май 2023 года выросло на 3,1 тыс. Значительный рост объема предложения наблюдается в Ботаническом районе (+39,8%), в селе Горный Щит (+13,7%), в микрорайонах Втузгородок (+5,2%) и Завокзальный (3,7%). Увеличение связано с выводом новых проектов и возможным интересом покупателей к этим микрорайонам.

Число продаваемых объектов снизилось в районе Вокзальный (-49,9%), в центре Екатеринбурга (-17,1%), на Автовокзале (-10,08%). Это связано с активными продажами квартир и осторожной политикой застройщиков относительно вывода на рынок новых объектов.

В Екатеринбурге по итогам мая средняя стоимость квадратного метра в центре города снизилась на 5% по отношению к апрелю и составила 198,7 тыс. руб. В апреле средняя стоимость составляла 210 тыс. руб. А средняя цена на квартиры на первичном рынке города выросла на 60% за последние три года

Полина Хабарова

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