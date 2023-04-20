Средняя цена на квартир в новостройках Екатеринбурга за три года выросла на 60%

Средняя цена на квартиры на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 60% за последние три года, следует из презентации к выступлению на Всероссийском жилищном конгрессе руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова. Согласно его данным, на вторичном рынке цены росли медленней и за три года увеличились на 46%. Ценовой разрыв достиг 20-25%. За год средние цены на рынке новостроек в уральской столице показали рост в 9%, на вторичном — 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По структуре предложения больше всего на первичном рынке занимают однокомнатные квартиры — 38%, далее идут двухкомнатные — их на рынке 29%, затем студии — 20% и трехкомнатные квартиры — 11%. Предложение на рынке новостроек за два года выросло на 105%, за год на 25%. Сейчас на первичном рынке непроданными остаются порядка 44,5 тыс. квартир, на вторично рынке — 7-8 тыс. квартир. Так, выбор на первичном рынке растет, а объем предложения на вторичном остается ограниченным.

В 2023 году, по данным господин Хорькова, 76% сделок проведено с ипотекой, средний срок кредита составляет 24 года.

Подробнее о рынке новостроек — в материале «Ъ-Урал» «Рваная динамика продаж на рынке новостроек стала традицией».

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