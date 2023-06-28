Средняя стоимость новостроек в центре Екатеринбурга за месяц упала на 5% до 198 тыс. рублей за квадратный метр

В Екатеринбурге по итогам мая средняя стоимость квадратного метра (кв. м) в центре города снизилась на 5% по отношению к апрелю и составила 198,7 тыс. руб., следует из исследования сервиса «Объектив». Отмечается, что в апреле средняя стоимость составляла 210 тыс. руб. Незначительное снижение цен также произошло на Ботанике (148 тыс. руб.), ВИЗе (128,8 тыс. руб.), ЖБИ (124,2 тыс. руб.), Новой Сортировке (110,6 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В других районах цены выросли. Так, например, в Парковом цены выросли с 169,4 до 175,8 тыс. руб. за кв. м (3,8%), на Вокзальном цены поднялись до 181,2 тыс. руб. (2%). Значительнее всего, согласно исследованию, за месяц цены выросли в Академическом до 115,8 тыс. руб. (4,2%).

Что касается потребительских предпочтений при покупке квартир, то они распределились следующим образом. При покупке студий большая часть продаж пришлась на объекты площадью 21-25,9 кв. м (789 шт.), а больше всего студий было продано на Уктусе (353 шт.) и ВИЗе (315 шт.). Чаще всего студии покапали на начальном этапе строительства либо, когда степень готовности дома составляла 76-100%.

Сделок с однокомнатными квартирами больше всего зафиксировано на ВИЗе (401 шт.), Уктусе (355 шт.), в Академическом (303 шт.) и на Автовокзале (288 шт.). Большая часть сделок пришлась на квартиры площадью 36-40,9 кв. м (1,2 тыс. шт.).

Двухкомнатные квартиры чаще всего покупали в Академическом (504 шт.), на Эльмаше (259 шт) и на ВИЗе (241 шт.). Площадь популярных объектов — 51-55,9 кв. м (659 шт). Лидер по продажам трехкомнатных квартир — Академический. Там было продано 255 квартир, также владельцы более просторного жилья выбирали Центр (136 шт.) и Автовокзал (115 шт.). Площадь, приобретаемых объектов, чаще всего составляла 71-75,9 кв. м (202 шт.). Квартиры площадью более 101 кв. м приобрели 178 покупателей. Чаще всего трехкомнатные квартиры приобретали уже на конечной стадии строительства.

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