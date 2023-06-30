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Коммерсантъ FM
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РПЦ работает над обменом преследуемых украинских священников

Русская православная церковь (РПЦ) вместе с правительственными органами проводит работу по обмену гонимых священников и церковных деятелей Украины. Об этом представитель РПЦ Владимир Легойда рассказал РИА «Новости».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы вместе с профильными органами государственной власти предпринимаем усилия с целью обмена священников и православных общественных деятелей из Украины... БОльшая часть работы в сфере обмена пленными происходит вне публичной сферы»,— рассказал господин Легойда.

Владимир Легойда отметил, что РПЦ недавно участвовала в освобождении пленных украинских солдат венгерского происхождения. Он также напомнил, что недавно при участии РПЦ обменяли украинского писателя Яна Таксюра.«Он (Ян Таксюр.— ''Ъ'' был удостоен аудиенции у святейшего патриарха»,— добавил господин Легойда.

Украинский писатель и сторонник Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр был вывезен в Россию в мае. На Украине писателя приговорили к лишению свободы по делу о государственной измене.

В январе в РПЦ пообещали убежище священникам УПЦ в случае их обмена на военнопленных. По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, представители духовенства УПЦ, которых преследуют власти, не являются предателями украинского народа или тайными сотрудниками российских спецслужб, а «просто хотели служить в своей церкви по своим правилам».

Полина Мотызлевская

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