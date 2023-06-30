В Петербурге могут изменить методику расчета платы за парковку

Методику платы за парковку в Санкт-Петербурге планируют изменить. В частности, со второго часа ее собираются сделать поминутной. Это следует из проекта постановления комитета по транспорту. Документ в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Плата при размещении транспортного средства на платной парковке с первой минуты второго часа осуществляется поминутно», — говорится в тексте. Условием для этого указана оплата одновременно с оплатой за первый час парковки или же «при условии оплаты до окончания периода времени, за который была внесена плата».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском реготделении партии «Яблоко» выступили с предложением запретить городским властям самостоятельно открывать новые зоны платных парковок. Также предполагается рассмотреть вопрос о запрете размещать парковки рядом со школами, больницами и культурными учреждениями.

Напомним, с 1 июля зона платной парковки откроется в Петроградском районе Петербурга. Подробнее об этом — в материале «Петроградка включает счетчик».

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