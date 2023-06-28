В петербургском «Яблоке» предложили запретить размещать платные парковки у школ и больниц

В петербургском реготделении партии «Яблоко» выступили с предложением запретить городским властям самостоятельно открывать новые зоны платных парковок. Также предполагается рассмотреть вопрос о запрете размещать парковки рядом со школами, больницами и культурными учреждениями.

«Убедить чиновников что-то поменять в "парковочных" вопросах крайне трудно. Надо лишить их права произвольно принимать эти решения, все ключевые вопросы должны решаться законом»,— прокомментировал эту инициативу глава фракции «Яблока» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, подобные меры смогут предотвратить внезапное и внеплановое расширение зон для платной парковки в Петербурге.

В «Яблоке» пояснили, что если предложения будут приняты, то именно закон будет регулировать порядок размещения платных парковочных мест в центре города, а также порядок использования машино-мест, в том числе и на льготной основе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 июля зона платной парковки охватит Петроградский район Петербурга, а с 1 октября в эту зону войдет Крестовский остров.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте