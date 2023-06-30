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Студент-архитектор разработала проект реставрации Петропавловского парка в Ярославле

Выпускница Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Олеся Педченко создала проект благоустройства Петропавловского парка в Ярославле и реставрации исторических зданий на его территории. Об этом сообщили в мэрии города.

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Проект благоустройства Петропавловского парка

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

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Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Проект благоустройства Петропавловского парка

Фото: Олеся Педченко

Студентка разработала проект в рамках своей выпускной квалификационной работы. Как рассказала «Ъ-Ярославль» Олеся Педченко, она хотела создать проект по своему родному городу Ярославлю.

«Я смотрела, какие у нас объекты культурного наследия на территории Ярославля находятся в плачевном состоянии, с чем можно было бы поработать. Я сходила в Петропавловский парк и удивилась тому, насколько богатая история у этого места, но очень расстроилась тому, насколько плачевное состояние сейчас у территории и памятников. Основной концепцией проекта является восстановление исторического вида парка: то есть то, что сохранилось и еще возможно восстановить. Хочется показать, как он выглядел на советский период»,— сказала студентка.

Олеся Педченко предложила восстановить Господский усадебный дом, сторожку, богадельню, казарму, голландский парк. При этом студентка пояснила, что в рамках своей работы она должна была максимально бережно и аккуратно относиться к архитектурному наследию. Будущий архитектор предлагает восстановить то, что еще возможно.

«Я пыталась привлечь какую-то жизнь в парк, чтобы он стал привлекательным для горожан, вернуть его из запустения. В мой проект входило устройство различных функциональных зон: спортивной, для рыбалки, для катания на лодочках, предлагаю выкопать старый заросший пруд у истоков ручья для купания, а также благоустроить историческую часть парка»,— сказала Олеся Педченко.

Она также предложила сделать некий пешеходный бульвар и объездные пути вместо проходящей по парку проезжей части. Свой проект девушка презентовала главному архитектору Ярославля Артему Цымбалову.

«В настоящий момент проводится работа по возвращению территории парка в собственность города. Рассматриваются различные проекты по восстановлению пространства. Если качественно восстановить все культурные объекты на этой территории, то парк станет интересен жителям и гостям города. Мы благодарны студентке, которая поработала с историческим пространством»,—отметил господин Цымбалов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что благоустройство Петропавловского парка начнется не раньше 2025 года.

Алла Чижова

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