После заражения жителя Тувы сибирской язвой в одном из районов республики веден карантин

Заражение сибирской язвой выявлено у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая в Республике Тыва. Мужчина 26 июня произвел забой лошади, сообщает правительство региона. В настоящее время молодой человек госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. По информации минздрава Тувы, состояние больного оценивается как тяжелое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После инцидента в Барун-Хемчикском районе и в Ак-Довураке введен карантин. Ограничительный режим установлен до особого распоряжения.

«Вводится запрет на проведение ярмарок «выходного дня» и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, убой скота и использование продуктов животноводства, на оборот мяса и мясных продуктов внутри и за пределы карантинной зоны, на ввоз и вывоз не вакцинированных против сибирской язвы животных», - отмечают власти.

На месте очага проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Создан оперативный штаб.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал о выявленном в Туве случае заражения КРС сибирской язвой. Инфекция выявлена у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя в местечке Уш-Хады-Эмектиг. В районе также был введен карантин.

В марте в Чувашии после обнаружения инфекции у трех человек было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил, по неосторожности повлекшем распространение инфекции или иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК РФ).

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Лолита Белова