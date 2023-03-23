Число заразившихся сибирской язвой в Чувашии возросло, возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Чувашии сообщило о заражении сибирской язвой троих жителей республики. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Как поясняет следствие, подозреваемым является житель деревни Старое Акташево Цивильского района Чувашии – владелец бычка, зараженного сибирской язвой. «В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы»,— говорится в сообщении СУ СКР.

Подозреваемый вместе с соседом забили зараженного бычка на мясо. В результате сибирской язвой заболели сосед, его супруга, а также еще один житель деревни, следует из сообщения СУ СКР.

Вчера вечером глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что накануне признаки сибирской язвы выявили еще у одного мужчины, «участвовавшего в забое больного сибирской язвой бычка». «Он находится не в Чувашской Республике»,— отметил глава региона. По его словам, этот пациент госпитализирован, «изолирован», его «анализы находятся на исследовании в лаборатории».

По сообщению источника РЕН ТВ, мужчина находится в Сергиевом Посаде Московской области. Он приехал туда из Чувашии 14 марта.

Напомним, 15 марта, Олег Николаев сообщил о двоих заразившихся сибирской язвой и заявил об отсутствии «угрозы распространения» инфекции, поскольку «вирус не передается через контакты между людьми». 16 марта своим указом «до особого распоряжения» онввел карантин в деревне Старое Акташево и в радиусе 5 км от нее.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"