В одном из районов Тувы выявлен случай заражения КРС сибирской язвой

В Кызылском районе Тувы введен карантин из-за заражения крупного рогатого скота (КРС) сибирской язвой, сообщает правительство региона. Случай был выявлен в местечке Уш-Хады-Эмектиг у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя. Исследования патологического материала крупного рогатого скота проводились Тувинской ветеринарной лабораторией и дали положительный результат.

«Ограничительные мероприятия введены для предупреждения дальнейшего распространения заболевания на животных и людей», сообщают власти. В очаге заражения проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Распоряжением главы региона Владислава Ховалыга на карантинной территории запрещен вывоз и ввоз сельскохозяйственных животных, собак и кошек, также продуктов животноводства.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Заражение происходит через споры бактерий при их попадании в раны на коже или в легкие при вдыхании. Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на данные ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, «споровая форма возбудителя сохраняет активность вне живого организма около 250 лет».

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Оксана Павлова