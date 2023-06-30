Китайская промышленная активность сокращается третий месяц подряд

В июне китайский индекс промышленной активности (PMI) составил 49 пунктов. Такие данные сегодня, 30 июня, опубликовало Управление национальной статистики Китая. PMI ниже 50 пунктов отражает замедление активности, тем самым китайская промышленная активность замедляется третий месяц подряд. Июньский показатель оказался на уровне прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters. Индекс непромышленной активности в июне составил 53,2 пункта — это худший результат с начала года.

Многие эксперты полагают, что поставленная властями Китая цель на этот год — рост ВВП на 5% — довольно скромна, особенно с учетом, что в прошлом году в условиях локдаунов ВВП вырос лишь на 3%. В первом квартале после отмены ковидных ограничений китайская экономика показала хороший рост, однако, как отмечают экономисты, эту динамику пока не удается сохранить во втором квартале.

«Экономический импульс в Китае все еще довольно слаб. Последние данные показывают, что мировая экономика замедляется, что, вероятно, окажет дополнительное давление на спрос на внешнем рынке в ближайшие месяцы»,— отметил президент инвесткомпании Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй.

О ситуации в Китае читайте в материале «Ъ» «Внешняя политика экономике товарищ».

Яна Рождественская