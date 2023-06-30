За июнь Сочи посетили 830 тысяч туристов

За первый месяц лета в Сочи отдохнули 830 тыс. человек, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в городе находятся более 180 тыс. туристов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Традиционно июль и август будут наиболее загруженными для самого популярного курорта юга. Два главных условия успешного проведения высокого сезона — безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие — выполняются»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Для обеспечения безопасности в городе ведут работу с пользователями пляжных территорий, информируют людей о правилах поведения на воде и необходимых мерах предосторожности. Кроме того, в Сочи работают четыре патрульные группы и внештатные инспекторы. Роспотребнадзор каждый день исследует качество морской воды.

По поручению мэра также ежедневно обрабатывают весь пассажирский автопарк, крупные транспортные узлы, предприятия санаторно-курортного комплекса и потребительской сферы, а также места массового пребывания. В городе на лето при поддержке минздрава Краснодарского края увеличили количество бригад скорой помощи. Усилен контроль за передвижением организованных тургрупп по пешеходным маршрутам Сочинского нацпарка и Кавказского государственного природного заповедника.

Каждый день в Сочи дежурят более 500 правоохранителей и около 130 казаков и членов добровольных народных дружин. В городе регулярно проводят проверки безопасности оказания туристско-экскурсионных услуг на маршрутах джиппинга. Только за минувшую неделю было составлено восемь протоколов.

Татьяна Ручкина

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