В Сочи на водителей джипов составили 28 протоколов за нарушения

Полицейские и инспекторы Сочинского нацпарка провели операцию «Джипинг». Они составили на водителей 28 протоколов за нарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Правоохранители проверили техническое состояние автомобилей, наличие путевой документации, а также законность внесения изменений в конструкцию машин»,— отметили в ведомстве.

По итогу проверок на водителей джипов было составлено 24 протокола. Из них по семь документов — за эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и нарушение правил перевозки пассажиров, четыре — за нарушение правил перевозки детей и еще шесть — за другие нарушения ПДД. Кроме того, сотрудники Сочинского нацпарка составили четыре протокола за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram