Роспотребнадзор отчитался о качестве морской воды у берегов Сочи и Туапсе

Все взятые на анализ в Туапсинском районе пробы морской воды соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. По итогу было сделано заключение, что купание на пляжах муниципалитета безопасно для здоровья, сообщили в пресс-службе администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг воды еженедельно. Всего с начала лета провели 239 лабораторных исследований на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Еще 44 пробы воды поверхностных водоемов исследовали на наличие холеры. По результатам всех проверок было сделано заключение, что эпидобстановка в районе стабильная.

В Сочи с 1 июня уже взяли более 1 тыс. проб морской воды. Все показатели в них соответствуют норме. Мониторинг на курорте проводят каждые 10 дней. За сезон планируют взять около 3 тыс. проб. Кроме того, в городе специальные мониторинговые группы контролируют санитарную обработку сочинских пляжей.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш отметил, что перед властями стоит задача обеспечить высокий сервис и уровень безопасности в курортный сезон. В первую очередь это касается соблюдения всех требований Роспотребнадзора на пляжах, в местах размещения и в заведениях общепита. До конца лета Сочи планируют принять более 7 млн туристов.

Татьяна Ручкина

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