Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 июня

12:17. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал традиционную сводку об обстрелах региона за последние сутки. По российской оценке, ВСУ 29 июня нанесли по региону не менее 88 ударов. Во всех случаях обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

10:21. Возобновление работы железнодорожного маршрута из Белгорода на приграничную станцию Нежеголь, которое должно было произойти 1 июля, отложено. Об этом сообщили в РЖД, называя причиной решения «необходимость проведения дополнительного обследования железнодорожной инфраструктуры на соответствие условиям безопасности». Альтернативно для жителей региона власти назвали автобусы маршрута Белгород—Графовка.

09:21. Жители и бизнес тамбовской области за полтора года собрали уже более 300 млн руб. на «помощь военнослужащим», об этом сообщил глава региона Максим Егоров. Средства поступили на счета благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 июня