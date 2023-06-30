Белгородскую область за сутки обстреляли 88 раз, пострадавших гражданских нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал традиционную сводку об обстрелах региона за последние сутки. По российской оценке, ВСУ 29 июня нанесли по региону не менее 88 ударов. Во всех случаях обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Больше всего случаев обстрелов было зафиксировано в Шебекинском городском округе. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили 20 артиллерийских и девять минометных снарядов.

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Также в селе Середа было зафиксировано четыре «прилета» минометных снарядов, а на хуторе Панков — пять. Во всех этих населенных пунктах никто не пострадал, лишь на хуторе были повреждены забор и два автомобиля.

Еще несколько населенных пунктов были обстреляны в Грайворонском городском округе. По окраине села Сподарюшино выпустили десять минометных снарядов и столько же раз выстрелили из «ствольной артиллерии» по селу Козинка. По селу Дроновка ВСУ выпустили шесть артиллерийских и три минометных снаряда. Еще два раза из миномета обстреляли не работающий пункт пропуска на границе. «Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет»,— заверил губернатор.

В Волоконовском районе восемь минометных снарядов попали по окраине хутора Старый, а в Борисовском районе обстреляли окраину села Богун-Городок. Пострадавших и разрушений в этих населенных пунктах, как сообщается, нет.

На территории Белгородского района было зафиксировано попадание семи артиллерийских снарядов по хутору Нехотеевка. В «одном из административных зданий» в результате повреждена кровля. Также ВСУ четыре раза выстрелили «из ствольной артиллерии» по селу Журавлевка.

Сергей Калашников

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