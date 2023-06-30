Пентагон: сбитый над США в феврале аэростат КНР не собирал разведанные

Китайский аэростат, сбитый в американском воздушном пространстве 4 февраля, не собирал разведанные, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, что США «предприняли шаги», чтобы не допустить сбор данных.

«По проведенной нами последней оценке, что он не собирал (разведданные.— "Ъ"), когда пролетал транзитом через Соединенные Штаты»,— сказал господин Райдер на брифинге, не приведя деталей (цитата по AFP).

Отношения Вашингтона и Пекина вновь обострились, после того как США сбили китайский разведывательный аэростат, залетевший в воздушное пространство Штатов. С конца января были сбиты четыре летательных аппарата. Изначально американские власти считали, что с помощью аэростатов велся сбор данных о военных объектах других стран, Пекин это отрицал.

Подробности — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Лаура Кеффер