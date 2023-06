В ВСУ подтвердили получение данных о действиях ВКС России от западных союзников

Представитель воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что западные союзники передают украинским военным информацию о действиях воздушно-космических сил (ВКС) России. По его словам, эти данные используются силами противовоздушной обороны.

«Наши союзники постоянно поддерживают Украину. Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры»,— сказал Юрий Игнат в эфире национального телемарафона (цитата по ТАСС).

Ранее западные СМИ, включая The New York Times и The Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что разведка США передавала Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских линиях. По данным СМИ, при помощи этих данных ВСУ наносили удары по российским позициям. В Пентагоне эту информацию называли абсурдом.

