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Коммерсантъ FM
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ФСБ: житель ЛНР задержан из-за передачи военных сведений украинским спецслужбам

ФСБ России сообщила о задержании в Луганской народной республике (ЛНР) жителя города Стаханова, который, по версии спецслужбы, передавал данные о российских военных в Службу безопасности Украины (СБУ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, житель Стаханова в прошлом году был завербован одним из сотрудников СБУ и осознанно решил начать передавать украинским спецслужбам «военные сведения».

«С февраля 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках исполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники ВС РФ, задействованной в СВО. Полученные данные он передавал СБУ посредством интернет-мессенджера»,— сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Задержанный житель Стаханова, по информации ФСБ РФ, дал подробные признательные показания и сообщил, что действительно передавал одному из сотрудников СБУ информацию о перемещениях и местах дислокации российских военных. Уголовное дело против него возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому,— пожизненное лишение свободы.

Александр Кислов

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