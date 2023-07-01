20 лет закону об ОСАГО: как изменились тарифы и выплаты

20 лет назад в России начало действовать Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Начиная с 1 июля 2003 года все автомобилисты обязаны были приобрести полис, чтобы иметь возможность передвигаться по дорогам страны. Как за это время изменились расценки ОСАГО — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2003 году лимиты выплат по ОСАГО были установлены в размере 160 тыс. руб. при нанесении ущерба имуществу и 240 тыс. руб. при ущербе жизни и здоровью людей. За 20 лет они были повышены лишь однажды — в 2014 году: до 400 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. Эти лимиты действуют до сих пор. Средний размер выплат при этом за 20 лет вырос более чем в четыре раза — с 20,8 тыс. руб. до 86,5 тыс. руб.

Базовый рекомендуемый тариф ОСАГО в 2003 году был установлен на уровне 1980 руб. для физического лица и 2375 руб.— для юрлиц. Он не менялся до октября 2014-го, когда ЦБ ввел новую систему, по которой устанавливался тарифный коридор с максимальными и минимальными значениями. Рост базового тарифа составил от 23% до 30%, что привело к резкому росту стоимости ОСАГО в 2015 году. На конечную стоимость полиса влияли также коэффициенты, которые неоднократно повышались. В результате средняя стоимость полиса за 20 лет увеличилась в 3,8 раза.