Возле кампуса УрФУ в Новокольцовском построят ж/д станцию, от которой можно будет уехать на «наземном метро»

Вблизи новых общежитий Уральского федерального университета (УрФУ) построят железнодорожную станцию Студенческая, от которой можно будет уехать до станции Компрессорная, сообщил ректор Виктор Кошкаров на встрече со студентами.

«Мы не один год решаем вопрос общественного транспорта. К началу учебного года будут курсировать четыре городских автобуса»,— заявил Виктор Кокшаров. Которые, по его словам, будут специально заходить на территорию кампуса. Также будут курсировать прямые автобусы до остановки «Лечебная», откуда студенты смогут доехать на рейсовых автобусах до корпусов УрФУ.

«Для педагогов мы тоже будем предусматривать возможность подвоза их автобусами. Расписание будем выстраивать таким образом, чтобы им было удобно»,— добавил Виктор Кокшаров.

По словам ректора, рядом с кампусом будет построена железнодорожная станция Студенческая, от которой необходимо проложить ж/д пути до станции Компрессорная, расстояние до которой займет чуть больше 3-х км. «Мы активно работаем со Свердловской железной дорогой (СвЖД) и городом»,— заявил Виктор Кокшаров. По его словам, проект планировки уже подписан главой города Алексеем Орловым, а также на эти цели уже выделена земля.

Напомним, студенты УрФУ составили петицию с просьбой не переселять их в новые общежития. Учащиеся опасаются, что путь в университет будет слишком долгим, что в самом кампусе не развита инфраструктура, а ежемесячная цена за общежитие слишком высокая. Однако студентов успокоили, что продолжительность поездки из кампуса в университет составит 15-20 минут.

Соглашение о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута — «наземного метро», было подписано на «Иннопроме» в 2022 году. На маршруте планируется задействовать «Ласточки». В перспективе железнодорожное пассажирское сообщение охватит весь Екатеринбург и города-спутники. Общая длина Новокольцовской ветки «наземного метро» составит 31 км, предполагается 15 остановок.

Власти Екатеринбурга опубликовали схему первой ветки «наземного метро», которая пройдет через студенческий кампус УрФУ, «Екатеринбург-Экспо», «Сима-Ленд» и аэропорт Кольцово.

Полина Хабарова

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