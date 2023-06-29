«Военная тематика преобладает»

У нас есть долг перед Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц накануне открытия двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе. Как ожидается, участники встречи обсудят поставки оружия и гарантии безопасности для Украины. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о наличии плана отправки в страну неких военных миссий ЕС. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад взял определенную паузу, чтобы осмыслить последние события в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Брюсселе открылся плановый двухдневный саммит Евросоюза. Комиссар ЕС по внешним связям Жозеп Боррель, предваряя встречу, обозначил основные вопросы повестки дня. Общий смысл такой: помощь Украине должна не только расширяться, но и приобретать определенную системность.

В частности, есть такой Европейский фонд мира, он создавался для поддержки иностранных партнеров ЕС в области безопасности и обороны. Страны-участники сообщества согласились внести в него еще €3,5 млрд. И теперь его объем составляет аж €12 млрд. Эти деньги предполагается направить на закупку оружия и подготовку украинской армии. Средства будут выделяться траншами в €500 млн раз в несколько месяцев. То есть Европейский фонд мира станет Оборонным фондом Украины. Впрочем, Венгрия как всегда противится, грозится заблокировать очередной транш в €500 млн. Но, видимо, с ней сумеют договориться, так обычно и бывает.

Следующий вопрос — это гарантии безопасности украинскому государству. Что это такое, и как все это будет выглядеть, на сегодня не совсем понятно. Газета Financial Times пишет, что ЕС не исключает отправку в страну неких военных миссий. Звучит, конечно, красиво, но опять ничего не ясно. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у Запада на этот счет есть долг перед Киевом — мол, не уберегли, но теперь должны что-то решить. Опять же не вполне понятно что, но основа — это независимость Украины.

Лидеры сообщества, конечно же, намерены обсудить недавно произошедшие в России события — куда же без этого. Наверное, будут сделаны определенные выводы. Какие, гадать не имеет смысла. Боррель лишь сообщил, что главный ответ на все это — дальнейшая поддержка Украины.

Тем временем лидеры объединенной Европы не скрывают, что их нынешняя встреча — это разминка. Главное, видимо, будет в июле на саммите НАТО. Возможно, именно в Вильнюсе эти самые гарантии безопасности Украине обретут, наконец, реальные черты, наряду с перспективой членства Киева в Североатлантическом альянсе. Как бы то ни было, сейчас военная тематика преобладает.

В целом же можно предположить, что после вышеозначенных событий в Российской Федерации Запад взял определенную паузу и выжидает. Никаких далеко идущих выводов пока не делает. Может быть, ждет определенного сигнала, может, его уже получил. Более того, кажется, что бывшие партнеры находятся в определенном если не шоке, то в недоумении, это уж точно. Аналитика у них хромает, не иначе.

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