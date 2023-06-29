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Коммерсантъ FM
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«Военная тематика преобладает»

Дмитрий Дризе — о саммите ЕС и помощи Украине

У нас есть долг перед Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц накануне открытия двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе. Как ожидается, участники встречи обсудят поставки оружия и гарантии безопасности для Украины. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о наличии плана отправки в страну неких военных миссий ЕС. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад взял определенную паузу, чтобы осмыслить последние события в России.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Брюсселе открылся плановый двухдневный саммит Евросоюза. Комиссар ЕС по внешним связям Жозеп Боррель, предваряя встречу, обозначил основные вопросы повестки дня. Общий смысл такой: помощь Украине должна не только расширяться, но и приобретать определенную системность.

Как Вильнюс и Варшава поддержали Киев перед саммитом НАТО

В частности, есть такой Европейский фонд мира, он создавался для поддержки иностранных партнеров ЕС в области безопасности и обороны. Страны-участники сообщества согласились внести в него еще €3,5 млрд. И теперь его объем составляет аж €12 млрд. Эти деньги предполагается направить на закупку оружия и подготовку украинской армии. Средства будут выделяться траншами в €500 млн раз в несколько месяцев. То есть Европейский фонд мира станет Оборонным фондом Украины. Впрочем, Венгрия как всегда противится, грозится заблокировать очередной транш в €500 млн. Но, видимо, с ней сумеют договориться, так обычно и бывает.

Следующий вопрос — это гарантии безопасности украинскому государству. Что это такое, и как все это будет выглядеть, на сегодня не совсем понятно. Газета Financial Times пишет, что ЕС не исключает отправку в страну неких военных миссий. Звучит, конечно, красиво, но опять ничего не ясно. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у Запада на этот счет есть долг перед Киевом — мол, не уберегли, но теперь должны что-то решить. Опять же не вполне понятно что, но основа — это независимость Украины.

Лидеры сообщества, конечно же, намерены обсудить недавно произошедшие в России события — куда же без этого. Наверное, будут сделаны определенные выводы. Какие, гадать не имеет смысла. Боррель лишь сообщил, что главный ответ на все это — дальнейшая поддержка Украины.

Как Жозеп Боррель предложил создать Оборонный фонд Украины для усиления ВСУ

Как Жозеп Боррель предложил создать Оборонный фонд Украины для усиления ВСУ

Тем временем лидеры объединенной Европы не скрывают, что их нынешняя встреча — это разминка. Главное, видимо, будет в июле на саммите НАТО. Возможно, именно в Вильнюсе эти самые гарантии безопасности Украине обретут, наконец, реальные черты, наряду с перспективой членства Киева в Североатлантическом альянсе. Как бы то ни было, сейчас военная тематика преобладает.

В целом же можно предположить, что после вышеозначенных событий в Российской Федерации Запад взял определенную паузу и выжидает. Никаких далеко идущих выводов пока не делает. Может быть, ждет определенного сигнала, может, его уже получил. Более того, кажется, что бывшие партнеры находятся в определенном если не шоке, то в недоумении, это уж точно. Аналитика у них хромает, не иначе.

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