Путин: сильное гражданское общество — основа суверенитета России

Президент России Владимир Путин считает, что сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета РФ. Об этом он сказал на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил, что с помощью лучших решений, предложенных российскими гражданами и деловыми объединениями, нужно задавать высокие стандарты соцподдержки, благоустройства городов и экономики предложения, которая сама создает современные товары, услуги и технологии. Все возможности для этого, по мнению президента, у России есть.

Также в ходе своего выступления Владимир Путин призвал сделать все, чтобы основой экономики были не импортные товары, а отечественные. По его словам, российские компании готовы к конкуренции с иностранными и любое доминирование не вечно.

В рейтинге гражданских свобод за 2022 год, составленном альянсом правозащитных организаций СIVICUS, Россия отнесена к категории репрессивных государств. Оценивая ситуацию в России, эксперты CIVICUS указывают на нападения и преследование, закрытие и блокировку независимых СМИ, принятие «репрессивных законов» и ограничительных мер в отношении критиков власти, закрытие крупных правозащитных организаций. Авторы рейтинга, кроме того, утверждают, что за отчетный год в стране были арестованы более 19 тыс. участников акций протеста.

Подробнее о рейтинге — в публикации «Ъ» «Человечество теряет права».

Эрдни Кагалтынов