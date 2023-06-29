Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов отправится в зону спецоперации в качестве медика

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что депутат Дмитрий Хубезов официально сложил полномочия главы комитета Госдумы по охране здоровья, вскоре он отправится в зону проведения спецоперации на Украине. Господин Хубезов подал документы в военный комиссариат Кунцевского района Москвы.

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«Возвращается к своим, с кем работал в Мариуполе и Лисичанске, в полевых госпиталях на передовой. Дима одним из первых поехал в Донбасс с отрядами волонтеров-медиков, когда ''Единая Россия'' разворачивала гуманитарную миссию на освобожденных на тот момент территориях. Потом пошел служить»,— написал господин Турчак в своем Telegram-канале.

В опубликованном Андреем Турчаком видео Дмитрий Хубезов сообщил, что займет должность командира взвода сортировочного пункта. «Будем заниматься непосредственно на передовой лечением бойцов»,— рассказал депутат.

Господин Хубезов — профессиональный хирург, член правления Российского общества колоректальных хирургов. С октября 2022 по январь 2023 года он служил военным медиком в одной из воинских частей в Лисичанско-Северодонецкой агломерации по контракту добровольца.

О решении сложить полномочия Дмитрий Хубезов сообщил на заседании генсовета «Единой России» 31 мая. Он сказал, что, уезжая из зоны спецоперации, обещал, что вернется, если медикам будет трудно. Госдума одобрила его отставку 13 июня. На освободившуюся должность господин Хубезов рекомендовал своего заместителя Бадму Башанкаева.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».