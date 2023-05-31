Дмитрий Хубезов подал в отставку с должности главы комитета Госдумы по охране здоровья для возвращения в зону спецоперации

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов оставит должность председателя комитета по охране здоровья, чтобы вернуться в зону военной операции. О решении господин Хубезов сообщил на заседании генсовета партии «Единая Россия».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Хубезов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам, что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев.—"Ъ"), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья»,— сказал парламентарий (цитата по ТАСС).

На освободившуюся должность господин Хубезов рекомендовал своего заместителя Бадму Башанкаева. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал кандидатуру господина Башанкаева.

Дмитрий Хубезов — профессиональный хирург, член правления Российского общества колоректальных хирургов. По данным ТАСС, с октября 2022 года по январь 2023 года он служил военным медиком в одной из воинских частей в Лисичанско-Северодонецкой агломерации по контракту добровольца.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».