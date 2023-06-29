Рада в первом чтении одобрила законопроект об ограничении госдолга Украины

Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект, ограничивающий государственный долг Украины. Документ среди прочего предлагает ограничить право украинского парламента подавать заявку на изменение госбюджета и передает ряд полномочий Верховной рады Министерству финансов Украины, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в Telegram.
«Этот законопроект неконституционный, потому что забирает у Верховной рады право подавать изменения в бюджет без согласования с Минфином, забирает ряд полномочий и передает их правительству»,— написала госпожа Геращенко.
Депутат назвала ограничивающие парламент нормы законопроекта опасными. Она сообщила, что в ходе обсуждения документа некоторые депутаты обратили внимание на необходимость усилить контролирующую роль парламента и вернуть практику правительственного часа, когда члены Верховной рады задают вопросы кабмину.
Госпожа Геращенко заявила, что в первом чтении законопроект поддержали 233 депутата, в том числе члены партий «Слуга народа», «Голос» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Пора возвращать журналистов в кулуары. Может, хоть это остановит некоторых от бездумных голосований!» — заключила депутат.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил в Telegram, что принятый в первом чтении законопроект выполняет два «структурных маячка» Международного валютного фонда. По его словам, документ, в частности, с 1 января 2024 года восстанавливает среднесрочное бюджетное планирование, а также предусматривает, что в 2023–2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям правительства, не может превышать 3% плановых доходов госбюджета.
Государственный долг Украины к концу июня составляет $125,61 млрд, сообщает украинский Минфин. Как поясняли в Верховной раде, после начала военного конфликта с Россией госдолг Украины в валютном эквиваленте увеличился на треть (+$31 млрд). При этом 85% от прироста составляет внешний долг, который предоставляется на «исключительно льготных условиях». Кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года. Власти Украины допускают оплату части госдолга за счет заблокированных активов.