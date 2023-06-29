Рада в первом чтении одобрила законопроект об ограничении госдолга Украины

Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект, ограничивающий государственный долг Украины. Документ среди прочего предлагает ограничить право украинского парламента подавать заявку на изменение госбюджета и передает ряд полномочий Верховной рады Министерству финансов Украины, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в Telegram.

«Этот законопроект неконституционный, потому что забирает у Верховной рады право подавать изменения в бюджет без согласования с Минфином, забирает ряд полномочий и передает их правительству»,— написала госпожа Геращенко.

Депутат назвала ограничивающие парламент нормы законопроекта опасными. Она сообщила, что в ходе обсуждения документа некоторые депутаты обратили внимание на необходимость усилить контролирующую роль парламента и вернуть практику правительственного часа, когда члены Верховной рады задают вопросы кабмину.

Госпожа Геращенко заявила, что в первом чтении законопроект поддержали 233 депутата, в том числе члены партий «Слуга народа», «Голос» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Пора возвращать журналистов в кулуары. Может, хоть это остановит некоторых от бездумных голосований!» — заключила депутат.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил в Telegram, что принятый в первом чтении законопроект выполняет два «структурных маячка» Международного валютного фонда. По его словам, документ, в частности, с 1 января 2024 года восстанавливает среднесрочное бюджетное планирование, а также предусматривает, что в 2023–2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям правительства, не может превышать 3% плановых доходов госбюджета.

Государственный долг Украины к концу июня составляет $125,61 млрд, сообщает украинский Минфин. Как поясняли в Верховной раде, после начала военного конфликта с Россией госдолг Украины в валютном эквиваленте увеличился на треть (+$31 млрд). При этом 85% от прироста составляет внешний долг, который предоставляется на «исключительно льготных условиях». Кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года. Власти Украины допускают оплату части госдолга за счет заблокированных активов.

Эрдни Кагалтынов