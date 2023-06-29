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В Самарской области возбуждено уголовное дело о сгоревшем автобусе со школьниками

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в автобусе, перевозившем школьников в Самарской области. Происшествие случилось 1 июня текущего года в поселке Новый Городок Красноярского района. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Преступление, о котором идет речь в уголовном деле, квалифицировано по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Силовики выяснили, что в день происшествия собственник автобуса перевозил несовершеннолетних пассажиров из Самары в поселок Новый Городок Красноярского района.

Накануне владелец транспорта самовольно установил в нем газобаллонное оборудование. Этим он нарушил требования федерального законодательства.

Во время поездки автобус загорелся. Из автобуса эвакуировались 28 человек, среди них было 24 ребенка.

Никто не погиб и не пострадал. Автобус полностью сгорел. Прокуратура начала проверку.

Уголовное дело по материалам прокурорской проверки возбудил Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области. Расследование контролирует районная прокуратура.

Георгий Портнов

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