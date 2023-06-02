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В Самарской области прокуратура начала проверку по факту пожара в автобусе с детьми

Прокуратура Красноярского района Самарской области начала проверку информации о возгорании экскурсионного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана правовая оценка действиям перевозчика и организатора мероприятия»,–говорится в сообщении

Также прокуратура контролирует проверку, организованную Красноярским МСО СУ СК РФ по региону, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Автобус загорелся в среду в поселке Новый городок Красноярского района. Как сообщало региональное ГУ МЧС, уведомление о происшествии в населенном пункте по ул. Горная, 23, поступило на пульт оперативных служб в 17:20 (MSK+1). В 17:49 пожар был ликвидирован. В автобусе находилось 28 человек, в том числе, 24 ребенка. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время причина пожара устанавливается. По словам очевидцев, автобус сгорел полностью.

Ани Айвазян

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