В Самарской области во время экскурсии загорелся автобус с детьми

Экскурсионный автобус загорелся в минувшую среду в Самарской области. Сообщение о происшествии в Красноярском районе, в населенном пункте Новый Городок на ул. Горная, 23, поступило на пульт оперативных служб в 17:20 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Соцсети

«В 17:49 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из автобуса самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе, 24 ребенка»,— говорится в сообщении.

В настоящее время причина пожара устанавливается. По словам очевидцев, автобус сгорел полностью. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Самаре на ул.Ново-Садовой загорелся рейсовый автобус. Из него было эвакуировано 20 человек.

Георгий Портнов