Канцлер ФРГ Шольц: в Евросоюзе считают, что конфликт на Украине будет длиться долго

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) готов к тому, что военный конфликт на Украине будет длиться долго, и должен продолжать нынешний курс на поддержку Киева. По его словам, Украина сейчас продолжает контрнаступательные операции и ищет возможность прорвать линию фронта на различных направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

«Нам надо настроиться на то, что военный конфликт на Украине может продлиться долгое время. Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем»,— сообщил господин Шольц в ходе саммита совета ЕС.

По словам канцлера ФРГ, страны, входящие в ЕС, должны быть готовы к тому, что им придется длительное время оказывать «военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине».

12 июня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также заявил, что ЕС готовится к тому, что военные действия на Украине затянутся на несколько лет. Он полагает, что Евросоюз должен продолжать вводить против России все новые санкционные ограничения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще год назад говорил, что допускает затягивание конфликта на Украине. Аналогичные опасения в мае 2023-го выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Министр армии США Кристин Вормут считает, что конфликт на Украине разрешится «сам собой».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов