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В Самаре изменен маршрут автобуса 66

Скорректирован маршрут автобуса №66 в Самаре. Речь идет о транспорте, следующем от остановки «Автовокзал "Центральный"» до ул. Грозненская. Об этом сообщает городской департамент транспорта в Telegram-канале.

С четверга, 29 июня, последний рейс, едет в 22:07 (MSK+1) от указанной начальной остановки через поселок Озерный. Через ТЦ «Амбар» проследует в 22:25.

Ранее в городе ограничили движение транспорта из-за фестиваля им. Валерия Грушина. Оно введено в поселке Прибрежный от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» до 8:00 понедельника, 3 июля 2023 года. Также в период фестиваля в городе действует запрет на продажу алкоголя.

Георгий Портнов

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