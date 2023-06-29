Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал нехватку боеприпасов и превосходство РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с «серьезной обороной и превосходящим числом живой силы» российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Линия фронта протянулась более чем на 1800 км, площадь заминированных полей превышает 20 тыс. кв. км. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тыс. солдат»,— сообщил журналистам господин Подоляк.

По его словам, на данный момент у ВСУ наблюдается серьезная нехватка «снарядов и ракет крупного калибра», восполнить их дефицит для успешного проведения контрнаступательных операций необходимо в самое ближайшее время. Кроме того, по словам Михаила Подоляка, вести более успешные боевые действия украинской армии мешают «весьма ограниченные возможности авиации».

9 июня президент Владимир Путин заявил, что началось наступление Украины. По его словам, 7 и 8 июня велись активные бои, однако украинские военные не имели успеха ни на одном участке. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление. Ситуацию он назвал «в целом позитивной», но сложной. 28 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главного события» в наступлении Киева еще не произошло. По его словам, украинская сторона еще не задействовала основные резервы солдат, в том числе тех, кто недавно прошел обучение в западных странах.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов