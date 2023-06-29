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Коммерсантъ FM
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Число задержанных при беспорядках во Франции выросло до 150 человек

Из-за беспорядков, начавшихся после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа Нантер, по всей стране были арестованы 150 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Протесты продолжаются уже почти двое суток.

Утром 27 июня полицейский в Нантере выстрелил в грудь подростку, когда тот отказался выполнить требования полиции. Молодой человек погиб на месте. Полицейского арестовали по обвинению в умышленном убийстве. Прокуратура Нантера ходатайствует о его временном заключении под стражу.

Вечером того же дня в окрестностях Парижа люди вышли на протестную акцию, которая переросла в массовые беспорядки. Протестующие подожгли автомобили и мусорные баки. Чтобы разогнать толпу, полиция применила светошумовые снаряды. Были задействованы более 2 тыс. силовиков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека», но подчеркнул, что гражданам необходимо соблюдать спокойствие и дождаться результатов расследования. Он также отметил, что полицейские и сотрудники спецслужб стремятся защитить граждан, и поблагодарил их за выполняемую работу.

Подробнее о протесте — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

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