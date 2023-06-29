Зарубежные СМИ: Как во Франции протестуют из-за убийства подростка полицейским?

Около 150 человек арестованы во Франции за вторую ночь протестов. Беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа — Нантере. Митингующие строили баррикады, стреляли по полицейским фейерверками и жгли автомобили. Полиция отвечала слезоточивым газом. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena / AP Фото: Christophe Ena / AP

Запах горящих машин, звуки взрывов и заваленные баллончиками со слезоточивым газом площади, так французская Le Monde описывает обстановку в пригороде Парижа после второй ночи протестов. Издание также сообщает о серьезных инцидентах в Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны. Только в столице и ее пригородах полиция арестовала около 80 человек во время второй ночи протестов. Были задействованы более 2 тыс. силовиков. При этом правоохранителям приходилось отступать, чтобы избежать прямых и более опасных столкновений с протестующими.

Беспорядки вспыхнули из-за смерти 17-летнего подростка Нахеля, пишет The Guardian. По версии правоохранителей, полицейский застрелил его после сопротивления обычной проверке на дороге. Нахель был выходцем из Северной Африки, и этот случай привлек внимание общества к жестокости правоохранителей в традиционно нефранцузских регионах страны. «Мы устали от такого обращения. Моя семья живет тут уже три поколения, но они никогда не примут нас»,— заявил журналисту The Guardian один из протестующих.

Офицер, который предположительно застрелил подростка, находится под стражей со вторника, сообщает CNN. А президент Франции Эмманюэль Макрон поспешил назвать убийство подростка неоправданным. Но, вероятно, протестующие не готовы так просто остановиться, заключает телеканал.

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