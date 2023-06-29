Орбан заявил, что Путин перед вводом войск называл украинскую армию очень сильной

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном до ввода войск называл украинскую армию очень сильной. Российский президент также считал, что Киев хорошо оснащен со стороны Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента РФ Фото: Пресс-служба Президента РФ

«Было много тем для обсуждения, связанных с Украиной. По поводу Украины он сказал, что украинская армия очень сильна и очень хорошо снабжается вооружением со стороны Запада. Солдаты очень хорошо обучены. Так что если дело дойдет до конфликта, это будет очень, очень трудный конфликт. При этом впечатление, которое он произвел на меня, состояло в том, что, несмотря на это, он считает, что время на стороне России. Это было мое впечатление, которое я открыто высказывал на Западе. Так считают русские, они думают, что время на их стороне, а для нас тут ничего хорошего. Но, к сожалению, это подтвердилось»,— сказал господин Орбан в интервью Bild, которое было опубликовано 27 июля.

В том же интервью господин Орбан заявлял, что Украина больше не является суверенным государством, потому что у нее нет денег и оружия. Он назвал «неправильным пониманием ситуации» то, что Украина может победить. Оценивая мятеж в РФ, премьер Венгрии отметил, что факт того, что это случилось, является «явным признаком слабости», но завершение мятежа за 24 часа — «это признак силы».

Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».