Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека, после пожара на заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде утром 29 июня. В результате происшествия погиб водитель грузовика, получивший ожоги более 90% тела.

Сообщение о пожаре на шоссе Жиркомбината, 22 поступило в МЧС в 9:45. По версии следствия, на территории лакокрасочного завода загорелась цистерна с химическим составом. Огонь тушили с помощью пожарного поезда. В 10:49 возгорание было локализовано на площади 800 кв. м.

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Обстоятельства выясняются.

Елена Ковалева