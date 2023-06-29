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обновлено 11:27

Пожар на заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде локализован на площади 800 кв. м

Возгорание на территории предприятия «Бальзам» локализовали за час. Площадь пожара составила 800 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС. В результате происшествия скончался водитель грузового автомобиля, он получил ожоги 90% тела, по данным Госинспекции труда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на шоссе Жиркомбината, 22 поступило в МЧС в 9:45. Загорелись фура и гаражи. Для тушения задействован пожарный поезд.

На место происшествия выехали мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и глава СУ СК Айрат Ахметшин.

Анастасия Еремина

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