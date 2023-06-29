Фура и несколько гаражей загорелись в Канавинском районе

Несколько гаражей и фура загорелись на шоссе Жиркомбината, 22 в Канавинском районе утром 29 июня, сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадал водитель грузового автомобиля завода «Бальзам», у него 90% ожогов тела, по данным Госинспекции труда.

Сообщение о возгорании поступило в 9:45. По данным Гострудинспекции, пожар начался на территории завода «Бальзам» (производит лакокрасочные материалы, смолы и грунтовки).

Огонь тушит 51 пожарный и 14 единиц техники. Информация уточняется. На место выехали сотрудники прокуратуры Канавинского района.