Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:02

Фура и несколько гаражей загорелись в Канавинском районе

Несколько гаражей и фура загорелись на шоссе Жиркомбината, 22 в Канавинском районе утром 29 июня, сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадал водитель грузового автомобиля завода «Бальзам», у него 90% ожогов тела, по данным Госинспекции труда.

Сообщение о возгорании поступило в 9:45. По данным Гострудинспекции, пожар начался на территории завода «Бальзам» (производит лакокрасочные материалы, смолы и грунтовки).

Огонь тушит 51 пожарный и 14 единиц техники. Информация уточняется. На место выехали сотрудники прокуратуры Канавинского района.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...