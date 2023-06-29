Нового главу Ижевска выберут 5 сентября

Конкурс на пост главы Ижевска состоится 24 августа. Соответствующее решение на сессии приняли депутаты гордумы столицы Удмуртии. С 5 июля по 7 августа будет проходить прием документов от желающих поучаствовать в конкурсе.

Претенденту должно быть не менее 21 года, он должен иметь высшее образование и навыки руководства, а также знать федеральное и региональное законодательство. Вместе с документами ему необходимо представить свою программу развития города. Их будет рассматривать специально созданная конкурсная комиссия. В нее включили председателя гордумы Фарита Губаева, его заместителя, председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, а также руководителей трех фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Еще шесть членов конкурсной комиссии определит глава Удмуртии Александр Бречалов.

Конкурсная комиссия по итогам очной защиты кандидатами своих программ определит не менее двух лучших. Из них депутаты гордумы выберут нового мэра. Предварительно внеочередная сессия муниципального парламента назначена на 5 сентября.

Предыдущий глава Ижевска Олег Бекмеметьев досрочно покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в конце мая. Он руководил администрацией столицы Удмуртии с осени 2018 года. О новом назначении господина Бекмеметьева пока не сообщалось.

Михаил Красильников, Ижевск