Представителям полигона медотходов в Белоярском не удалось через суд опровергнуть сведения о нарушениях работы на свалке

Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) сообщило об окончании рассмотрения апелляции по иску ООО «УМПО» (собственник полигона медотходов в Белоярском) в свой адрес. Представители компании не смогли заставить активистов убрать из информационного пространства сведения о нарушениях работы на полигоне.

В частности, представители «УМПО» не смогли оспорить, что на полигон жаловались местные жители и что Белоярскому и Екатеринбургу может грозить распространение инфекций, так как медотходы утилизировали неправильно.

Напомним, в апреле прокуратура нашла нарушения при строительстве полигона в Белоярском. Ранее сообщалось, что на территорию свалки попадают остатки физрастворов и биоматериал, а в 2019 году на полигоне были найдены останки человеческого тела.

Площадь полигона в Белоярском составляет 10 га, он открылся в 2018 году. Его собственник ООО «УМПО» планирует расширить свалку.

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