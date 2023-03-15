Экологи предупредили об опасности полигона медотходов в Белоярском

На Тюменском тракте вблизи поселка Белоярский (Свердловская область) установлены баннеры, предупреждающие об опасности полигона медицинских отходов, сообщили в пресс-службы регионального отделения Российского экологического общества (РЭО). По данным экологов, на территорию свалки попадают остатки физрастворов и биоматериал, а в 2019 году на полигоне были найдены останки человеческого тела. Со ссылкой на Росреестр в РЭО отметили, что площадь полигона в Белоярском составляет 10 га, он открылся в 2018 году. Его собственником является ООО «УМПО» и планирует расширить свалку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Тюменском тракте вблизи поселка Белоярский (Свердловская область) установлены баннеры, предупреждающие об опасности полигона медицинских отходов

Фото: Пресс-служба РЭО На Тюменском тракте вблизи поселка Белоярский (Свердловская область) установлены баннеры, предупреждающие об опасности полигона медицинских отходов

Фото: Пресс-служба РЭО

Экологи утверждают, что расположение подобных объектов, часто работающих с нарушениями, рядом с населенными пунктами и крупными транспортными развязками, может нанести вред здоровью населения. Ранее экологи РЭО пресекли ввоз отходов на незаконный полигон у Верхней Пышмы.

Кроме того, общественники РЭО в 2021 году зафиксировали нарушения в захоронении медотходов на полигоне компанией «Энерго», которая занимается утилизацией отходов медицинских объектов Екатеринбурга, а также выявили превышение радиационного фона в пункте сортировки у поселка Большой Исток, через который «Энерго» вывозит отходы в Белоярский район. В 2022 году РЭО несколько раз фиксировало нарушения на обоих объектах, однако проверяющие органы не смоги привлечь собственников объекта к ответственности.

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Ирина Пичурина