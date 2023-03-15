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Экологи предупредили об опасности полигона медотходов в Белоярском

На Тюменском тракте вблизи поселка Белоярский (Свердловская область) установлены баннеры, предупреждающие об опасности полигона медицинских отходов, сообщили в пресс-службы регионального отделения Российского экологического общества (РЭО). По данным экологов, на территорию свалки попадают остатки физрастворов и биоматериал, а в 2019 году на полигоне были найдены останки человеческого тела. Со ссылкой на Росреестр в РЭО отметили, что площадь полигона в Белоярском составляет 10 га, он открылся в 2018 году. Его собственником является ООО «УМПО» и планирует расширить свалку.

На Тюменском тракте вблизи поселка Белоярский (Свердловская область) установлены баннеры, предупреждающие об опасности полигона медицинских отходов

На Тюменском тракте вблизи поселка Белоярский (Свердловская область) установлены баннеры, предупреждающие об опасности полигона медицинских отходов

Фото: Пресс-служба РЭО

На Тюменском тракте вблизи поселка Белоярский (Свердловская область) установлены баннеры, предупреждающие об опасности полигона медицинских отходов

Фото: Пресс-служба РЭО

Экологи утверждают, что расположение подобных объектов, часто работающих с нарушениями, рядом с населенными пунктами и крупными транспортными развязками, может нанести вред здоровью населения. Ранее экологи РЭО пресекли ввоз отходов на незаконный полигон у Верхней Пышмы.

Кроме того, общественники РЭО в 2021 году зафиксировали нарушения в захоронении медотходов на полигоне компанией «Энерго», которая занимается утилизацией отходов медицинских объектов Екатеринбурга, а также выявили превышение радиационного фона в пункте сортировки у поселка Большой Исток, через который «Энерго» вывозит отходы в Белоярский район. В 2022 году РЭО несколько раз фиксировало нарушения на обоих объектах, однако проверяющие органы не смоги привлечь собственников объекта к ответственности.

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Ирина Пичурина

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