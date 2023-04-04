Прокуратура нашла нарушения при строительстве полигона медотходов в Белоярском

Прокуратура Белоярского района установила, что администрация городского округа выдала разрешение ООО «УМПО» на строительство полигона, но компания не предоставила в администрацию государственную экспертизу проектной документации, которая является обязательной, сообщил депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев. Аналогичное нарушение администрация допустила при выдаче разрешения на строительство второй карты полигона ТБО.

В адрес главы Белоярского городского округа Григория Вихарева прокуратура внесла представление. Материалы также направлены в МО МВД России «Заречный» для организации проверки.

По словам депутата, активисты свердловского РЭО на протяжении двух лет фиксируют факты нарушений на полигоне недалеко от поселка Белоярский. Ранее сообщалось, что на территорию свалки попадают остатки физрастворов и биоматериал, а в 2019 году на полигоне были найдены останки человеческого тела. Площадь полигона в Белоярском составляет 10 га, он открылся в 2018 году. Его собственник ООО «УМПО» планирует расширить свалку.

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Диана Сунагатуллина