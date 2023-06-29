В Гае готовят к суду уголовное дело о коммерческом подкупе сотрудника ПАО на 5 млн рублей

Закончено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в значительном (ч. 6 ст. 204 УК РФ), крупном (п. «г» ч. 7 ст. 208 УК РФ) и особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) в отношении бывшего главного специалиста управления снабжения публичного акционерного общества в Гае. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«По версии следствия, обвиняемый, в период с 2017 по 2022 год незаконно получал денежные средства в общей сумме более пяти млн руб. от представителей коммерческих организаций за содействие в пролонгации ранее заключенных договоров с публичным акционерным обществом»,— говорится в сообщении.

Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Позже материалы передадут в суд. Ранее были выявлены новые факты коммерческого подкупа в деле ПАО из Гая.

Георгий Портнов