Выявлены новые факты коммерческого подкупа в деле ПАО из Оренбуржья

Следствие установило дополнительные эпизоды коммерческого подкупа в уголовном деле главного специалиста управления снабжения публичного акционерного общества в Гае. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Так, обвиняемый, в период с августа 2017 по декабрь 2022 года незаконно получил денежные средства в общей сумме более 350 тыс. руб., от представителей трех коммерческих организаций, также за содействие в пролонгации ранее заключенных договоров»,— говорится в сообщении.

Ранее в отношении главного специалиста управления снабжения указанного ПАО было возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Следствие считает, что фигурант получил от представителей коммерческих фирм в общей сложности более 4,8 млн руб. Деньги передавались «за содействие в пролонгации ранее заключенных договоров и предоставления преференций», считает следствие.

Георгий Портнов